مجلس جمعيات موحد للحد من هدر النعمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاجتماع الأول لمجلس جمعيات ومشاريع حفظ النعمة بالمملكة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وناقش الاجتماع اللائحة التنظيمية للمجلس، والتي تتضمن الهيكل الإداري المقترح ومناقشة مهام المجلس وأهدافه، والتي من بينها عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة لدعم أهداف جمعيات حفظ النعمة، التوعية والإعلام، والحد من الفاقد والمهدر من الطعام، وإعادة الاستفادة من فائض الطعام، واستحداث مشاريع تنموية من خلال تلك الشراكات تكفل الاستدامة المالية الداعمة لمشاريع وبرامج حفظ النعمة، والعمل على تفعيل مشاركة المتطوعين في مشاريع حفظ النعمة، كما سيتولى المجلس التنسيق الإعلامي الموحد لجميع جمعيات حفظ النعمة.

وتناول الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المهمة التي تتطلب تنسيقا مستمرا مع جهات عدة، وتحديد الأولويات لها ضمن جدول زمني، على أن يتولى المجلس إدراجها ضمن الخطة التشغيلية، كما قرر أعضاء المجلس عقد أربعة اجتماعات في السنة لمتابعة الأعمال والوقوف على نتائجها.

يذكر أن عدد الجمعيات والمشاريع المرتبطة بحفظ النعمة أكثر من 30 جمعية بمختلف مناطق المملكة.

من مهام مجلس جمعيات ومشاريع حفظ النعمة: