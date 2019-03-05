لماذا برئ سائق شاحنة عربي من تهمة تهريب المخدرات؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

برأت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أمس الأول سائق شاحنة بضائع (من جنسية عربية)، من تهمة تهريب 208 آلاف حبة أمفيتامين محظورة وجدت مخبأة بطريقة احترافية في حمولة شاحنة قادمة من إحدى الدول العربية، أثناء فحصها بالأشعة في منفذ الحديثة الحدودي من قبل المراقب الجمركي.

وعلمت «مكة» أن حمولة الشاحنة كانت تحتوي على أثاث، وذلك في 13 رمضان 1435 هـ..