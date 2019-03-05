لماذا برئ سائق شاحنة عربي من تهمة تهريب المخدرات؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
برأت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أمس الأول سائق شاحنة بضائع (من جنسية عربية)، من تهمة تهريب 208 آلاف حبة أمفيتامين محظورة وجدت مخبأة بطريقة احترافية في حمولة شاحنة قادمة من إحدى الدول العربية، أثناء فحصها بالأشعة في منفذ الحديثة الحدودي من قبل المراقب الجمركي.
وعلمت «مكة» أن حمولة الشاحنة كانت تحتوي على أثاث، وذلك في 13 رمضان 1435 هـ..
- إنكاره العلم بوجود المخدرات ضمن حمولة الشاحنة
- المخدرات لم تكن موجودة في مقصورة الشاحنة، بل كانت مخبأة بطريقة احترافية
- من غير المعقول أن يفتش السائق شحنة مكونة من عشرات الأطنان
- السائق كان بصدد تسليم الإرسالية لشركة الشحن، وهي من تتولى التواصل مع المستلمين
- تعاون السائق مع الفرق القابضة بالتواصل مع مستلمي الشحنة حتى تم القبض عليهم
- رد الجمارك السعودية بأن الإرسالية إذا جرى تحميلها فإن ذلك يكون دون اطلاع السائق، ويكتفي بالمستندات المرفق
- رد الشركة التي يعمل المدعى عليه لديها كسائق أنه لا يعلم بمحتويات البضاعة المحملة على الشاحنة التي يقودها إلا من خلال الأوراق المرسلة معه
- توافق رد الشركة العربية مع رد الجمارك السعودية
- أدلة المدعي العام التي طالب بموجبها بالقتل للمدعى عليه، يتطرق لها الاحتمال
- القرائن التي ساقها المدعي العام لم تورث اليقين لدى الدائرة بثبوت الإدانة بتهريب المخدرات
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