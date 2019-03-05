مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس

الاثنين 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م.

05:49ت م

0340



www.spa.gov.sa/1895190 الاثنين 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م.05:49ت م0340

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