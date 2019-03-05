شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: فتح سفارة السعودية في سورية حديث مبكر.. وكندا لم تلغِ صفقة السلاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استبعد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، فتح سفارة السعودية في سورية الوقت الحالي، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن ذلك، لا سيما أن إعادة فتحها مرتبطة بتطور العملية السياسية.

وكشف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الإثنين)، أن كندا لم تلغِ صفقة السلاح مع المملكة.

وقال الجبير إن المملكة تشدد دوما على وحدة الأراضي السورية والحل السياسي، معتبرا أنه من السابق لأوانه إعادة سورية إلى عضوية جامعة الدول العربية.

وأكد أنه تم بحث الوضع في سورية واليمن وملفات عدة بينها التطرف والإرهاب. وأشار إلى أنه بحث العلاقات الثنائية مع روسيا، والتطور الذي طرأ في كل المجالات.

فيما أعرب لافروف عن أمله في تسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية السعودية، والمساهمة في البرنامج السعودي لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية.

وقال وزير الخارجية الروسي: «نساعد الأطراف السياسية السورية على تشكيل اللجنة الدستورية»، مشددا على أن تشكيل تلك اللجنة هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تجاوز المراوحة في القضية الفلسطينية إلا عبر تنفيذ القرارات الأممية، وأعلن استعداد موسكو للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن الطرفين غير جاهزين.

ووجه لافروف الشكر للسعودية على اهتمامها بالحجاج الروس.

وكان الجبير اجتمع في الرياض أمس (الاثنين) مع لافروف، وتناولا العديد من المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية. بعد وصول وزير الخارجية الروسي إلى الرياض، واستقبله وزير الدولة للشؤون الخارجية.