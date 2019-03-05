شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة أدت دوراً مهماً في تخفيف التوتر مع الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

أكد وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري أن المملكة أدت دوراً مهماً في تخفيف التوتر العسكري بين باكستان والهند.

وأوضح في تصريح لقناة «جيو نيوز» الباكستانية أن السعودية حركت باقي الدول كالإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لأداء دور في منع الهند من الاستمرار في تصعيد التوتر مع باكستان.

وقال شودري إن رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي لا يريد تخفيف التوتر مع بلاده ولم يتجاوب مع مبادرات السلام الباكستانية، ويحاول استغلال تصعيد التوتر معها لتعزيز شعبيته السياسية قبيل الانتخابات الهندية.

وأشار إلى أن باكستان متحدة داخلياً، ولكن الانقسامات في الهند بدأت تسيطر على الوضع بعد أن رفضت أحزاب المعارضة الهندية رواية حكومة مودي التي فشلت في تقديم دليل واحد يؤكد بأن القوات الهندية قتلت أكثر من 300 إرهابي في باكستان.

وألمح إلى أن الانقسامات الداخلية في الهند ستتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في الهند.