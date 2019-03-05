شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تستعرض برامج التدريب والإيفاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

تسلم مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، أمس (الإثنين) في مكتبه، تقرير البرامج التدريبية للموظفين والموظفات خلال العام الجامعي 1439/‏‏1440هـ، وذلك أثناء لقائه وكيل الجامعة الدكتور ياسر شوشو، ومدير إدارة التطوير الإداري وليد سمباوة.

وأشاد بافيل بالتقرير الذي شمل البرامج التدريبية التي قدمت للموظفين والموظفات من معهد الإدارة العامة ضمن البرنامج العام وبرنامج الجامعات، وبرامج مركز الأعمال، إضافة إلى الدورات التدريبية الخاصة بشطر الطالبات، والدورات التدريبية الخارجية، وكذلك برامج الإيفاد الداخلي.

وأكد حرصه على تطوير البيئة الإدارية بكوادرها البشرية، بصفتها عنصرا مساندا وأساسيا للعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية، وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بتطوير أعمال الإدارة من خلال فرص تطويرية وبرامج التدريب والإيفاد.