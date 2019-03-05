الشبانة وسفير فرنسا يبحثان التعاون الإعلامي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس (الإثنين) في مكتبه بالرياض، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت. وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس (الإثنين) في مكتبه بالرياض، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت. وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.

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