شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يستضيف لقاء أمناء ومنسقي المجالس.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة غدا (الأربعاء)، اللقاء الوزاري الأول لأمناء ومنسقي المجالس التعليمية في 47 إدارة بتعليم المملكة، تحت عنوان «مجالس التعليم بين التكامل والتمكين» لمناقشة دور مجالس التعليم بين التكامل والتمكين.

وأوضح مدير عام تعليم مكة المكرمة محمد الحارثي، أن اللقاء يستضيف 100 تربوي وتربوية، ويسعى لتعزيز دور المجالس التعليمية في التعليم العام والارتقاء بها في الجوانب التنظيمية والتقنية بما يحقق التكامل والتمكين فيما بينها، ويقدم أوراقا علمية وورش عمل تسهم في رفع كفاءة أداء مجالس التعليم وإبراز دورها والتكامل فيما بينها والارتقاء بصلاحياتها وزيادة فاعليتها، والارتقاء بأداء الخدمات المقدمة من مجالس التعليم، وتنسيق الجهود التطويرية وتكاملها وإيجاد آلية للتطوير المستمر لبرامجها وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وبين أن اللقاء يستعرض سبل دعم المجالس التعليمية وزيادة كفاءتها في الميدان التربوي ودعم الأفكار والتجارب المتميزة في المجالس التعليمية.