شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير مكة» تناقش 3 محاور للرؤية والتوجه الإستراتيجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

تنظم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع مكتب دعم هيئات تطوير المناطق والمدن، اليوم (الثلاثاء) ولمدة ثلاثة أيام في جدة، ورشة عمل إعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي للمنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وتناقش الورشة محاور عدة، منها القطاع الاجتماعي، بمشاركة: التعليم العالي، التعليم العام الأساسي، الصحة، التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، ومحور القطاع الاقتصادي غدا (الأربعاء)، بمشاركة: الصناعات، البناء والتطوير العقاري، الزراعة، السياحة والترفيه، التعدين والتنقيب، التجارة والقطاع اللوجستي، الاستثمار وتيسير الأعمال التجارية، فيما سيشارك في المحور الأخير بقطاع التخطيط والبنية التحتية غدا: التخطيط الحضري والبيئة، النقل، الاتصالات والتقنية، المياه والكهرباء، والمحافظات. وقال المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، أن انعقاد هذه الورشة بمتابعة أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، اللذين يحرصان على أن يكون للهيئة دورها الحيوي والفاعل في تنمية المنطقة وازدهارها، الأمر الذي ينعكس على تنمية الإنسان والمكان من خلال توفير كافة المتطلبات والخدمات المتكاملة بالمنطقة.