شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية «مهرجان الورد».. والانطلاقة 27 رجب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

علمت "الخليج 365"، أن تنظيم مهرجان الورد الطائفي الـ15 تمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية، بعد خضوعها للمنافسة مع شركات أخرى، وفق كراسة الشروط والمواصفات الجديدة، وسينظم المهرجان حسب المصادر، خلال الفترة من 27 رجب إلى 8 شعبان القادمين.

وأكدت المصادر أن المهرجان سيقام في ثلاثة مواقع «متنزه الردف السياحي، ومتنزه الملك عبدالله في النسيم، ومتنزه الفيصلية في الحوية»، مبينا أن أمانة الطائف ستسمح للزوار بالدخول مجانا إلى المتنزهات الثلاثة، واشتراط ذلك على الشركة المنظمة، منعا لحدوث أية إشكالات في الدخول مثلما وقع في مهرجانات سابقة نظمتها شركات خاصة.

وبينت المصادر، أنه سيتم إعداد مواقع خاصة لمزارعي الورد الطائفي من أجل البيع وعرض منتجات الورد ومشتقاته دون أي مقابل مادي، دعما لهم على الإنتاج الزراعي المحلي في عروس المصايف، ولتحقيق الأهداف في جانب التنمية الاقتصادية والسياحية.