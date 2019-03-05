شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 ألف طن مخلفات بناء في «أبحر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أزالت أمانة جدة، ممثلة في بلدية أبحر الفرعية الأسبوع الماضي، 30 ألف طن من مخلفات البناء، إلى جانب إغلاق محلات مخالفة وإزالة لوحات إعلانية عشوائية، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين الخدمات البلدية المقدمة لسكان وزوار جدة.

وقالت رئيسة بلدية أبحر عزة سعيد العسبلي، إن الجولات الميدانية، شملت تنفيذ 93 زيارة على المحال التجارية، وأغلقت خلالها 10 مواقع، فيما أنذرت 60 محلا مخالفا، فيما عالجت 60 موقعا تأثرت برمي الدمارات ومخلفات البناء والهدم، مشيرة إلى أن الكميات المرفوعة بلغت 30 ألف طن، في حين تواصلت أعمال النظافة في نطاق الفرع لتشمل تنظيف 28 موقعا من الأراضي الفضاء.

وأضافت: «البلدية أزالت 1100 لوحة إعلانية مخالفة على الطرق وداخل الأحياء، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة حشرية لـ1041 موقعا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة»، مبينة أن جهود الرقابة على المباني نتج عنها إشعار 40 موقعا وجرى تطبيق الأنظمة وإيقاع الغرامات على المخالفين.