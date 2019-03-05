شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل أمراء وعلماء ومواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس (الإثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمراء: أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وخالد بن سعد بن عبدالعزيز، وفيصل بن محمد بن عبدالعزيز، ومتعب بن ثنيان بن محمد، ومحمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وسعود بن عبدالله بن ثنيان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين محمد بن نواف بن عبدالعزيز، وتركي بن فهد بن جلوي، ونواف بن محمد بن عبدالله، وفهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وعبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، وخالد بن ثنيان بن محمد، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي بندر بن خالد الفيصل، ومنصور بن ثنيان بن محمد، ومحمد بن متعب بن ثنيان، وسعود بن عبدالله بن سعود، ومشعل بن متعب بن ثنيان، وعبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، وفهد بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وفهد بن تركي بن جلوي، ومصعب بن فهد بن فيصل، وسعود بن بندر بن عبدالعزيز، وسعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وفهد بن سيف النصر بن سعود بن عبدالعزيز، ومحمد بن ناصر بن سعود، وعبدالعزيز بن متعب بن ثنيان، وفواز بن بندر بن عبدالعزيز، وفيصل بن تركي بن سعد، وعبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وخالد بن طلال بن بدر، وفهد بن بندر بن ثنيان، وسلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعبدالرحمن بن محمد بن متعب.