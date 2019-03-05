شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل سفير الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الإثنين)، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الإثنين)، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

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