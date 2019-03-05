شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتسمية 6 أعضاء في المحكمة العليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتسمية 6 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبدالله الجار الله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبدالرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وقال «إن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل للقطاع العدلي والقضائي الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم ليواكب تقدم المملكة وتطورها ونماءها وازدهارها في ظل رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يأتي دعما للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلا المولى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم.

وعبّر أصحاب القضاة الأعضاء من جانبهم، عن شكرهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق العدالة والمساهمة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر في مرفق القضاء.