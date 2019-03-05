شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لـ «حفر البلدية» ومقترح بـ «تنظيم» خضراوات الشوارع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قدم أعضاء المجلس ملاحظات عدة في أداء وزارة البلدية والقروية، إذ لاحظ العضو الدكتور إياس الهاجري تكرار الحفر في بعض الشوارع، مطالباً الوزارة بالتنسيق في ذلك مع مختلف الجهات بالمشروع. فيما رأت الدكتورة نورة المري أن لائحة المجالس البلدية لم تمنح أعضاءها الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهم، وطالبت بأن تعمل الوزارة على تجهيز الشوارع والأرصفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار الدكتور محمد الحيزان إلى أهمية الحفاظ على الهوية العمرانية للمدن، مطالباً بإيجاد إدارة متخصصة في التراث العمراني داخل الوزارة لتكون مرجعاً في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، طالب الدكتور سلطان آل فارح بنظام إلكتروني تعتمده وزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يتعلق بالرخص والرقابة، مشيراً إلى أهمية تحديد أولويات المشاريع. واقترح عبدالله العجاجي تسهيل وتنظيم بيع الخضراوات والفواكه على الطرقات أسوة بما تم من دعم لعربات الأغذية مع مراعاة الجانب الجمالي للعربات. فيما تساءل الدكتور فهد بن جمعة عن أثر عمليات المراجعة التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحصلت منها على مبالغ مالية على كمية ونوعية الخدمات المقدمة في جميع مناطق السعودية.