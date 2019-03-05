شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب يجتمع في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عرض التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب آلية بناء وتنفيذ مبادراته في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب أمام ممثلي الدول الأعضاء تمهيداً للبدء في تنفيذها.

وأكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، أن المجتمعات الإسلامية عانت طويلا من آفة الإرهاب، وأصبحت محاربته في مقدمة أولويات الأمة، ومن هذا المنطلق يعمل التحالف على القضاء على هذه الآفة.

وأشار اللواء المغيدي في كلمة له في الاجتماع الذي عقد في مقر التحالف بمدينة الرياض، أخيراً، وضم ممثلي التحالف العسكري لمكافحة الإرهاب إلى أهمية تحقيق تطلعات وزراء دفاع دول التحالف الذين وفروا له كل سبل النجاح في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف، ووضعوا الأسس اللازمة للبدء في منظومة عمل تحقق الأهداف التي اجتمعت إرادتهم السياسية على تحقيقها.