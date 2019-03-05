شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي ووزير الداخلية يبحثان العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)

استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، أمس (الإثنين)، في القصر الرئاسي بقرطاج، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة الـ36 للمجلس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة ثانية، استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.