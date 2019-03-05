منصة الكترونية لخدمة المرضى السعوديين في بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعمل الملحقية الصحية بسفارة السعودية لدى المملكة المتحدة على إنشاء منصة الكترونية للملحقية، لتسهيل تقديم الخدمات التي يحتاجها المرضى في بريطانيا دون مراجعة مقر الملحقية الصحية في لندن، وذلك بحسب ما أكده الملحق الصحي الدكتور عبدالعزيز العيسى.

وقال الدكتور العيسى خلال مشاركته في ندوة حول «الملحقيات السعودية في ضوء رؤية 2030»، والتي نظمها نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا على هامش فعالية حفل تدشين أعمال دورته العاشرة لهذا العام «إن هذه الخدمة الجديدة سوف تسهم في التواصل الفعال بين المريض والملحقية الصحية للحصول على عدد من الخدمات، مثل الضمانات المالية والمشاهد والإفادات وغيرها من الخدمات الأخرى»، مشيرا إلى أنه تم علاج 207 من المرضى خلال العام الماضي، بينما تم علاج أكثر من 240 مريضا في العام الذي سبقه، وأن العدد في انخفاض نظرا لتقدم القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن المملكة تسعى ضمن رؤيتها 2030 إلى أن تكون وجهة علاجية عالمية للمرضى من مختلف دول العالم، وذلك لما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة تأهيلا فريدا ومراكز وأجهزة طبية متقدمة تضاهي أحدث المراكز والأجهزة الموجودة في الدول المتقدمة في المجال الطبي.

ولفت الدكتور العيسى إلى أن الملحقية الصحية في لندن تعد من أقدم الملحقيات الصحية خارج المملكة، إذ بدأت عملها في السبعينات الميلادية، وتشرف على المرضى القادمين للعلاج بأوامر سامية، أو قرارات هيئة طبية عليا، إضافة لدورها الإشرافي على المرضى القادمين للعلاج على حسابهم الخاص في بريطانيا.

واختتم نادي الإعلاميين السعوديين فعاليات حفل التدشين بتكريم عدد من الجهات المنظمة والداعمة، وذلك بحضور الملحق الثقافي في لندن الدكتور عبدالعزيز المقوشي.

المنصة الالكترونية للملحقية

تسهم في التواصل الفعال بين المريض والملحقية الصحية

تقديم الضمانات المالية

الحصول على المشاهد والإفادات

في بريطانيا

2017 تم علاج 240 مريضاً

2018 تم علاج 207 من المرضى