الحرمان 5 أعوام ينتظر مخالفي سباقات مهرجان الإبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الصياهد

أعلنت لجنة المخالفات والعقوبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن من يشارك في أي فئة من فئات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (النسخة الثالثة)، ثم يعلن انسحابه من دون الرجوع إلى إدارة المهرجان وأخذ موافقتها على ذلك، بموجب ضوابط وشروط يوقع عليها المنسحب، فستصدر في حقه عقوبة إلغاء جميع نتائجه السابقة في هذا المهرجان في النسخة الثالثة، وحرمانه من المشاركة في المهرجان لمدة خمسة أعوام قادمة، وحرمان جميع إبله - حتى لو انتقلت ملكيتها لغيره - من المشاركة لمدة خمسة أعوام قادمة.

وبينت اللجنة أن نادي الإبل سيخاطب الجهات الأمنية المختصة بشأن المشاركين في المهرجان أو غيرهم ممن يثير الشك في لجان المهرجان أو يثير العصبية أو الطائفية، أو يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأمور تثير الرأي العام ضد مهرجان المؤسس الملك عبدالعزيز، الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من ولي عهده الأمين، وسيطلب النادي من تلك الجهات إحالة المخالف إلى القضاء المختص لإيقاع العقوبة عليه.