الجبير: لا تغيير في موقف السعودية إزاء فتح السفارة في دمشق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، إنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية، مشيرا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في الرياض أمس، إلى أهمية الوصول إلى حل سياسي مبني على قرار مجلس الأمن 2254، وحريصون جدا على وحدة وسيادة سوريا وإنجاح العملية السياسية، مبينا أنه لا تغيير في موقف السعودية إزاء فتح السفارة في دمشق.

من جهته أوضح سيرغي لافروف أن الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة هو تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا أن الشعب السوري هو من يقرر شكل نظامه السياسي.

وقدم وزير الخارجية سيرغي لافروف شكره للحكومة السعودية على ما يجده الحجاج الروس من اهتمام، آملا المساهمة في البرنامج السعودي لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية.

صفقة السلاح

"كندا لم تلغ صفقة السلاح مع السعودية وغير ذلك أنباء للاستهلاك المحلي"

عادل الجبير - وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء