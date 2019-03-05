“صحة الطائف” ترد على اتهامات تجديد عقد طبيب متقاعد ورفع راتبه وتكليفه بعمل إداري

ردّ المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي على ما أثير إعلاميا حول وجود مخالفات في تجديد عقد طبيب وافد يبلغ من العمر 66 عاما، ورفع راتبه، ونقله للعمل في ديوان الوزارة وحرمان المستشفى من خدماته. وأوضح الربيعي أن الطبيب ليس متقاعداً، لأنه لا يوجد تقاعد لغير السعودي، بل متعاقد على نظام التشغيل الذاتي، والذي يتيح لصاحب الصلاحية حق تجديد العقد فوق السن القانونية، حسب النظام وحاجة العمل. ونفى المتحدث تكليف الطبيب بعمل إداري في ديوان الوزارة، حيث إنه مكلف بإدارة المتابعة الفنية، وهي قسم فني وليس إداريا، ويشغلها أطباء بمختلف الدرجات ممن يملكون الخبرة المهنية التي تؤهلهم للتدقيق والمراجعة والتحقيق في القضايا الطبية الشائكة.

وأضاف أن الطبيب غير السعودي المتعاقد معه بعقود التشغيل الذاتي ليس من حقه زيادة أو علاوة سنوية، وإنما كفل له العقد إضافة مبلغ محدد ومشروط عند التجديد، على ألا يقل الأداء الوظيفي له عن “ممتاز”، وحددت اللائحة المبلغ بـ 1610 ريالات. وأشار إلى ما ذُكر عن أن المستشفى خسر خدمات الطبيب بعد نقله للوزارة، بأنه ليس أخصائياً أو استشارياً، وإنما مقيم باطنة، ولا يوجد لدى صحة الطائف عجزٌ في أطباء الباطنة “مقيم”، وقد كفل النظام لصاحب الصلاحية تكليف من تستدعي حاجة العمل تكليفه خارج مُلاكه، داعيا إلى تحري المصداقية في نشر الأخبار عبر القنوات الرسمية.