أفضل عشر سيارات رياضية صغيرة بقائمة “كار اند درايفر”

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السيارة الرياضية مركبة صغيرة لها بابين في الغالب، ومصممة لتوفير أداء قوي وسلاسة واضحة في القيادة، وقد ظهر هذا الاسم في صحيفة “تايمز” اللندنية عام 1919، وبدأت تنتشر في العشرينيات من القرن الماضي.

وقد نشر موقع “كار اند درايفر” قائمته بأفضل السيارات الرياضية تحت سعر 50 ألف دولار (نحو 188 ألف ريال) ضمت هوندا سيفيك Si وسوبارو BRZ.

أودي TT: أودي TT سيارة رياضية ببابين من إنتاج الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاجن منذ عام 1998، وهي الآن في جيلها الثالث.

بي.إم.دبليو الفئة الثانية: سيارة صغيرة مدمجة تطرحها بي.إم.دبليو في أكثر من تصميم ومنها “الكوبيه” ذات البابين ، وتنتمي نسخة 2019 للجيل الثاني، وقد طرحت للمرة الأولى في عام 2014.

شيفروليه كمارو: بدأ إنتاج كمارو في عام 1967 لمنافسة فورد موستنج، وتنتمي بعض طرازاتها لفئة “سيارات العضلات”.

فيات 124 سبايدر: سيارة صغيرة تكفي لراكبين فقط وتعمل بنظام دفع خلفي عرضت للمرة الأولى في معرض لوس انجلوس عام 2015.

فورد موستنج: واحدة من أنجح سيارات شركة فورد الأمريكية،ويعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1964، وحتى أغسطس 2018 كانت الشركة انتجت منها عشرة ملايين سيارة.

هوندا سيفك Si: سيارة رياضية صغيرة هي إحدى فئات هوندا سيفيك، وطرحت في الجيل الثالث من سيفيك وعرفت أيضا باسم SiR.

مازدا MX-5: سيارة خفيفة لراكبين تعمل بنظام دفع خلفي، وتسوق في بعض المناطق باسم مازدا مياتا، وكانت ظهرت لأول مرة في معرض شيكاغو للسيارات عام 1989.

تويوتا 86: سيارة رياضية تسع لأربعة ركاب تطورها تويوتا وسوبارو وينتجتها مصنع “جومنا” التابع لسوبارو، وتسوقها تويوتا داخل أوروبا باسم GT86 .

سوبارو BRZ: هي توأم تويوتا 86، وواحدة من أبرز السيارات الرياضية الخفيفة المتاحة بسعر معقول في فئتها، وهي الوحيدة في سوبارو التي تطرح بنظام دفع خلفي.

نيسان 370Z: سيارة رياضية بمقعدين أعلن عنها للمرة الأولى في عام 2006 وظهرت في 2008 بمعرض لوس انجلوس..، وهي الجيل السادس من خط إنتاج Nissan Z-Car.



