كيف نحمي أطفالنا من خطر المسابح؟

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قدم الدفاع المدني نصائح لحماية الأطفال من خطر المسابح، وذلك في اليوم العالمي للدفاع المدني. وشدد المدني على ضرورة وضع سياج حول المسبح يمنع دخولهم..، مع توفير أطواق النجاة وحبال الإنقاذ. وأكد المدني أيضًا ضرورة أن تصل السلالم إلى القاع وتوفير المقابض اليدوية حول المسبح، مع عدم تركهم وحدهم بالمسبح دون رقابة من الكبار.





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