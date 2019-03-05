“هواوي” تطلق هاتفا رخيصا بـ 3 كاميرات

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أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة “Huawei” تنوي إطلاق هاتف مميز بمواصفات منافسة وسعر مقبول.
ومن المفترض أن يحمل الهاتف الجديد اسم “P30 Pro”، ويزود بشاشة تملأ كامل واجهته الأمامية، بمقاس 6.15 بوصة، ودقة عرض+FULL HD، وأبعاد 19.5:9.
Video Player
والأهم هو أن الجهاز سيزود بكاميرا أساسية بـ 3 عدسات، ودقة عرض (20+16+2) ميغابيكسل، تعمل مع مصباح إضاءة متطور، وحساس ليزري يساعدها على قياس المسافات وتحديد عمق الصورة، والتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
كما يتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالج “Kirin 980″، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير..، أما سعره فقد يكون 400 دولار أو أكثر بقليل.
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