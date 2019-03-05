الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن نزلت في الجلسة السابقة عن حاجز 1300 دولار إلى أدنى مستوياتها منذ 25 يناير، مع تراجع الدولار بفعل تنامي فرص إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة. وفي الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1294.05 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أقل مستوى له في أكثر من شهر عند 1289.91 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1296.10 دولار.

وهبط الدولار نحو 0.1% مقابل العملات الرئيسية. وارتفع البلاديوم 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1555 دولارا للأوقية..، كما زادت الفضة 0.2% إلى 15.22 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.2% أيضًا إلى 858.35 دولار للأوقية.





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