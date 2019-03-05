تتضمن عديدا من الخدمات الجديدة.. “العمل” تدشن الهوية الجديدة لبرنامج “مساند”

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دشن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية “مساند”، والتي تتضمن خدمات جديدة وأخرى مطورة، تهدف لتسهيل تجربة المستخدم.

ويتيح التحديث الجديد للبرنامج والذي تم إطلاقه مساء أمس الأحد، للمستفيدين استعراض خدمات الاستقدام المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام، وإمكانية التعاقد مع أي من المكاتب أو الشركات المصرح لها، بغض النظر عن المدينة المتواجد فيها.

ويتضمن التحديث إضافة محرك بحث تفاعلي يُبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها، ما يتيح للباحث التعاقد مع خيارات متعددة للحصول على العروض المناسبة له، واستعراض العروض المتوفرة لخدمة استقدام محددة..، وتصفية النتائج لغرض المقارنة، وهو ما يحقق مستويات عالية من الشفافية.

وشملت عملية التحديث، تطوير العقد الإلكتروني الموحد لجميع عمليات الاستقدام..، وتقديم خيارات استقدام متعددة، من أجل تعزيز حقوق الأطراف المتعاقدة، ومعالجة بعض الثغرات في العقد السابق.



