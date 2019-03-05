العقاري يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات 68 ألف مستفيد من القروض المدعومة عن شهر فبراير

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أودع صندوق التنمية العقارية مبلغ 593 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 68 ألف مواطن من مستفيدي برنامج القرض العقاري ويمثل ذلك قيمة الدعم المخصص لهم عن شهر فبراير 2019 كدعم للقروض العقارية ولمستفيدي مبادرة العسكريين.

أكد ذلك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، وأوضح أن شهر فبراير شهد توقيع 8884 عقد للقرض العقاري المدعوم، منها 4.279 عائلة تملكت السكن المباشر بعد اتمامهم عملية الشراء من منتج الوحدات الجاهزة من السوق، فيما جاء منتج البناء الذاتي في المرتبة الثانية بواقع 2.501 عقد بناء ذاتي.

وأكد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشّدداً على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لكافة المستفيدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع حصولهم على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل، مشيراً الى أن ما تحقق جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كافة السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيزاً لأهداف برنامج الاسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن الى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% في عام 2030.

واختتم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية حديثه أن فروع الصندوق مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع..، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات المستشار العقاري لتقديم الاستشارات والدعم اللازم، وذلك لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري، والدعم الذي يتم إيداعه بشكل شهري، وتم تخصيص مركز العناية 199088 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة على استفساراتهم.

