كيف تحمي طفلك من الربو التحسسي؟

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قالت الجمعية الألمانية لطب الصدر والجهاز التنفسي إن البيئة تلعب دوراً مهماً في إصابة الطفل بالربو التحسسي Allergic Asthma، إلى جانب العوامل الوراثية.
ويمكن للوالدين حماية طفلهم من الإصابة بالربو التحسسي بتوفير بيئة صحية تخلو من دخان السجائر، إذ لا يجوز تعريض الطفل لدخان السجائر، حتى قبل ولادته، أثناء حمل والدته به.
ويمكن حماية الطفل من الربو التحسسي بالتغذية الصحية المتنوعة والمتوازنة وممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق. وبالإضافة إلى ذلك، قد تسهم مخالطة الحيوانات في وقاية الطفل من الربو التحسسي.
يُشار إلى أن الربو التحسسي هو التهاب مزمن للمسالك التنفسية وتحسس للشعب الهوائية، تتمثل أبرز أعراضه في السعال الشديد، وضيق التنفس..، وضيق الصدر، والصفير أثناء التنفس.
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