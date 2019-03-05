شكرا لقرائتكم خبر عن استشارات طبية «عن بعد» في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
ويمكن للمريض من خلال المركز، الحصول على الاستشارة الطبية اللازمة في العيادات المرئية «عن بعد» والعناية المركزة عن بعد والرأي الطبي الثاني وخدمة المواعيد والتقارير وصرف الأدوية وإجراء التحاليل المخبرية وتحويل وقبول المرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وكذلك خدمة الطب الاتصالي بالعناية المركزة والتي تمكن الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي من الاطلاع على تفاصيل الحالة المرضية وإعطاء المشورة والمشاركة بالخطة العلاجية.
وقدم المركز في الشهر الأول 27 استشارة هاتفية، 19 طلب أشعة، و13 مريضا قبلوا بنظام التحويل، و7 اتصالات مرئية لقسم العناية المركزة، و5 محاضرات مرئية، وطبيبين زائرين إضافة لطلبات التقارير الطبية والأدوية، والاتصال المرئي بالعيادات الخارجية.
ويأتي ذلك ضمن التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين التي تقوم صحة حفر الباطن على تطويرها ودعم كافة المنشآت الصحية لتوفير كافة الخدمات العلاجية والوقائية بتميز وجودة عالية.
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