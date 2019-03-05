شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق بواشنطن: 6 محاولات احتيال مالي على مبتعثين والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي أطلقت الملحقيّة الثقافيّة بواشنطن، اليومين الماضيين، تحذيرات، لأبنائها المبتعثين من الردّ على مكالمات وصفتها بـ «المشبوهة» تدّعي علاقتها بإدارة الضرائب الأمريكية، وتطالب بدفع مبالغ ماليّة، أكد الملحق الثقافي بواشنطن د. محمد العيسى لـ ”الخليج 365”: أن عدد الشكاوى من محاولات الاحتيال التي وردت من الطلاب المبتعثين بلغت نحو 6 بلاغات وشكاوى حتى الآن.

أرقام قليلة

وأكّد العيسى، أن عدد الشكاوى لا يعدّ مبالغاً فيه حتى الآن، إلا أنه وجب التنبيه والتحذير للطلاب المبتعثين من أجل أخذ الحيطة والحذر ومعرفة إمكانيّة التعامل مع الأشخاص. وأفاد بأن عمليات انتحال شخصيّة موظفي الضرائب وقع فيها أشخاص أجانب، وتأتي الاتصالات عادةً من أشخاص من مختلف الجنسيات، بحسب المعلومات المتواردة.

جانب قانوني

وحول توارد أنباء عن تعرّض الطالبة المبتعثة مشاعر المسيري، والتي تدرس في ولاية أنديانا بوليس الأمريكية، للضرب ومحاولة القتل بعد أن اقتحم شخص مجهول شقتها وحاول خنقها دون سبب يُذكر الأيام القليلة الماضية، أكد الدكتور العيسى، أن ملفّ القضيّة لدى القنصلية السعودية، وهي الجهة المعنيّة في تناول ومتابعة هذا الشأن بالتعاون مع الجهات الأمنية، ولا تزال القضيّة في الجانب القانوني.

تحذيرات مستمرّة

يذكر أن الملحقيّة الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، حذّرت مسبقاً، من التجمعات أو الدعوات التي تحمل مسميات لا تخدم الوطن، مؤكدة على ثقة المملكة بأبنائها المبتعثين، مهيبةً بجميع الطلاب توخي الحيطة والابتعاد عن هذه التجمعات أو الدعوات التي تحمل مسميات لا تخدم مصلحة الوطن، أو المناقشات التي تخرج عن روح المواطنة. وذكرت أن عليهم توخّي الحذر من التواجد في الأماكن المشبوهة أو التي تشهد اضطرابات أمنيّة واسعة.

وسائل اتصال

وشددت أيضاً على مرافقي المبتعثين عند مغادرة المرافق إلى خارج مقر البعثة لأي سبب من الأسباب، ضرورة إبلاغ الملحقية بذلك، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لما يجري من أوضاع، مؤكدة أهمية اللجوء إلى السفارة أو القنصليّة أو الملحقيّة في حال الضرر، أو اتباع وسائل الاتصال المباشرة والمعتمدة.