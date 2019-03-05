شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير الهند لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم العساف.