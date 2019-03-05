الأمير بدر بن جلوي يدشن «سلامة الأطفال غايتنا» بالأحساء

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وتتضمن الفعاليات معرضين يستمران 5 أيام، الأول مخصص للطلاب في أحد المجمعات التجارية، والثاني تثقيفي مخصص للطالبات في مجمع نورة الجبر التعليمي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالأحساء العميد فلاح المسردي خلال حفل التدشين أن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية، تحتفل بهذا اليوم تقديرا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية التي تنتج عنها لاسيما مع تعاظم الأخطار والمهددات التي تواجه الإنسان وترافقه في المنزل والطريق والعمل، الأمر الذي استدعى تحرك الأسرة الدولية بما يتناسب والتهديد الذي تشكله هذه الأخطار على سلامة الأرواح والممتلكات، ولمواجهة الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث في ثلاثة جوانب أساسية هي الوقاية والمواجهة ثم إدارة الوضع إثر وقوع الكارثة لمساعدة ضحاياها والحفاظ على الممتلكات والبيئة.
وأكد أن المديرية اختارت شعار «سلامة الأطفال غايتنا» لليوم العالمي للدفاع المدني، لأهمية تلك الفئة ولجهلها بما يحيط بها من مخاطر، لافتا إلى أنه سيتم إيصال هذه الرسالة إلى عموم شرائح المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والزيارات اليومية للجهات المعنية، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة كالجامعات والتعليم والمعاهد المهنية والفنية والمستشفيات والهلال الأحمر وشركة أرامكو.
وتضمن حفل التدشين مشهدا تمثيليا وتوعويا، وتكريم أسر شهداء الواجب في الأحساء والمشاركين والداعمين.
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