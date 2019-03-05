شكرا لقرائتكم خبر عن نشر ثقافة الإبداع في أسبوع الموهبة الخليجي بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

احتفلت إدارة الموهوبين بمكتب تعليم القطيف، أمس الأول، بأسبوع الموهبة الخليجي، وذلك على مسرح جمعية القطيف الخيرية.

وتضمن البرنامج الذي يستمر يومين عددا من المحاضرات من ضمنها واقع ومستقبل الموهوبين بالقطيف قدمها رئيس وحدة برامج الموهوبين بتعليم القطيف علي الغامدي، تجربة مخترع وقصة نجاح قدمها الدكتور سعيد الجارودي، ريادة الأعمال قدمها الدكتور باسم أبو السعود، نظرية تريز الإبداعية قدمها معلم الموهوبين حسين آل مهنا، معرض فكرة ومشروعي الإبداعي قدمها علي آل قاسم.

وأكد رئيس وحدة برامج الموهوبين بتعليم القطيف علي الغامدي، أن البرنامج تواصلي وتقوم فكرته على مبدأ نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع من خلال تخصيص أسبوع دراسي محدد لتقديم برامج وفعاليات تتفاوت ما بين ورش عمل وندوات وتقديم أفلام وعروض وتجارب تختص بالموهبة والإبداع، وإيصال رسالة علمية صحيحة لعموم طبقات المجتمع المحلي بهدف زيادة وعيهم بأهمية الاهتمام بالموهوبين والعناية بهم، مضيفا إن أهداف البرنامج تتمحور حول التعريف بالطالب الموهوب وخصائصه وحاجاته المختلفة، وتوضيح سبل وطرائق الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، ومعرفة بعض طرائق تربية الموهوبين، وبيان جهود بعض الجهات الحكومية والخاصة في مجال كشف ورعاية الموهوبين، إضافة إلى التعرف على أنواع البرامج المقدمة لهم، وتطوير قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات في مجال الموهبة، والمساهمة في مساعدة المدرسة والأسرة لمعرفة دورهم في كشف ورعاية الموهوبين.

وأشاد مدير تعليم القطيف عبدالكريم العليط، بجهود إدارة الموهوبين ودورها في رعاية وتنمية الموهبة منذ الصغر، مؤكدا أن ما يقدمه الموهوبون الذين شرفونا على المستويات الإقليمية والدولية يعد مصدر فخر واعتزاز.