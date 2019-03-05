شكرا لقرائتكم خبر عن كرم المتقاعدين.. وزير النقل: نعيش نهضة تنموية شاملة والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن المملكة تعيش نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والصحية؛ وذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أنه كان لشبكات الطرق الحديثة التي ربطت المدن والمحافظات والمراكز في جميع مناطق المملكة بعضها ببعض، وتوفر منظومة متطورة للنقل الدور الكبير والمتميز في تحقيق النمو والازدهار.

وأشاد خلال مخاطبته أمس حفل تكريم المتقاعدين لهذا العام 1440هـ، بالجهود التي بذلها العاملون في وزارة النقل في مختلف مواقعهم ومراكزهم الإدارية ومسؤولياتهم بما فيهم المكرمون اليوم ومن سبق تكريمهم من المتقاعدين، لافتا إلى أنهم أدوا ما كلفوا به من مهام وأعمال بكل أمانة وإخلاص، خدمة لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم، مقدما شكره لهم على الجهود المتميزة التي قدموها خلال مسيرتهم العملية ومساهمتهم في الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال الطرق.

وقال: «تفتخر الأمم بأمجادها ممثلة في الآباء المؤسسين لنهضتها، وإذ نتطلع هذا اليوم في وزارة النقل ونحن نمد يد الشكر والتقدير لكم، ويكون فيه الاحتفاء بأهل الفضل والعرفان، بحق السابقين والمجتهدين واجبا لا مناص من تأديته، ونهجا لا بد من مواصلته وترسيخه، لنحرص على صون حق التقدير والاعتزاز، ونأمل أن يستمر تواصلهم مع الوزارة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم». وسلم وزير النقل شهادات الشكر والتقدير للمتقاعدين البالغ عددهم 68 متقاعدا. من جانبهم، تقدم المتقاعدون في كلمة ألقاها نيابة عنهم أحمد آل موسى، بالشكر والتقدير لوزير النقل وكافة الزملاء في الوزارة وفروعها على ما وجدوه من دعم ومساندة طوال فترة عملهم.