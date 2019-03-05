شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يرعى مهرجان الساحل الشرقي السابع 13 رجب والان نبدء بالتفاصيل

10 أيام في متنزه الملك عبدالله البيئي بواجهة الدمام البحرية

بناء القرية التراثية على طراز «قيصرية الأحساء» المعماري

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية، مهرجان الساحل الشرقي بنسخته السابعة، الذي تنطلق فعالياته ضمن موسم الشرقية، يوم الأربعاء الموافق 13/07/1440 ويستمر لمدة 10 أيام، وذلك في متنزه الملك عبدالله البيئي بالواجهة البحرية بالدمام، بتنظيم من مجلس التنمية السياحية، وبمتابعة من اللجنة التنفيذية بالمجلس، وبشراكة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.

وأوضح أمين مجلس التنمية السياحية مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة م. عبداللطيف البنيان، أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة تمثل ركنا من أركان نجاح المهرجان الذي يحظى بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مضيفا إن اللجان المنظمة للمهرجان تعمل على تطوير فعاليات المهرجان المختلفة المعززة لقوى الجذب السياحي في المنطقة، وتعميق هوية المهرجان وإبرازه في صورة لائقة بالمنطقة الشرقية تعكس هويتها وموروثها الثقافي والتراثي، إضافة للإسهام في توفير الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والتعبير عن تاريخها ومقوماتها السياحية بوصفه المهرجان البحري الأول خليجيا، كما يهدف إلى إبراز المقومات السياحية والتراثية البحرية في المنطقة، والعمل على استثمارها سياحيا وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار إليها وجعل سواحل المنطقة من أهم المقاصد السياحية، فضلا عن تأصيل الهوية العمرانية والبعد الحضاري للمنطقة الذي يتمثل هذا العام في بناء القرية التراثية للمهرجان على الطراز المعماري لقيصرية الأحساء.