«تعليم الرياض» لـ اليوم: بدء التسجيل لتعلّم «الصينية»

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مبادرة تعدّ الأولى على مستوى المملكة، بدء التسجيل في دورة أساسيات تعلّم اللغة الصينية، التي ستقام في الفترة من 10 مارس حتى 4 أبريل 2019)، بمعدل يومين في الأسبوع، في أندية مدارس الحي بالرياض. وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي أن الدورة ستقام في أندية الحي في متوسطة ابن الحاجب وثانوية عرقة وثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم، فيما يتم تعميم الدورات بجميع المدارس خلال الفترة المقبلة، مبينا أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من الرؤية الإستراتيجية الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لإدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية. وقال المدير العام: إن إدارة تعليم الرياض لن تتوانى في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لكل ما يسهم في تقدم التعليم بالمملكة، حتى تحقق رؤية ولي العهد في أن يصبح تعليمنا ضمن أفضل 30 إلى 20 نظاماً تعليمياً على مستوى العالم. من جانبه، بيَّن مدير النشاط الطلابي د. أنور أبو عباة، أن دورة أساسيات تعلّم اللغة الصينية مجانية للطلاب، وستمنح شهادات حضور للمنتظمين.

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