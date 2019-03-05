شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: رجال ونساء العوامية خدموا الدولة في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وفدا من أهالي البلدة وأشاد بوقوفهم يدا بيد مع رجال الأمن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن العوامية جزء من الوطن وتستحق أن تحظى بالمشروعات التنموية التي ستسهم في إبراز هذه البلدة الغنية برجالها ونسائها المبدعين والمبدعات الذين خدموا الدولة في شتى المجالات، مؤكدا أن قطار التنمية لم يغفل العوامية وستستمر المشروعات التنموية والتطويرية لكافة القطاعات البلدية والصحية والتعليمية.

وأشاد سموه خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس «الإثنين» وفدا من أهالي العوامية بمحافظة القطيف، بحرص أهالي العوامية ووقوفهم يدا بيد مع رجال الأمن ضد كل من يحاول العبث أو الخروج على النظام.

من جانبه، ألقى رئيس الوفد رئيس نادي السلام الرياضي بالعوامية فاضل بن علي النمر، كلمة الوفد أشاد فيها بحجم المشروع وضخامته وسرعة إنجازه، مؤكدا أن المشروع يعتبر أحد المشاريع النوعية في المنطقة لما يحتوي عليه من مرافق وخدمات تستقطب كافة شرائح المجتمع.

وقدم الوفد شكر أهالي العوامية للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -يحفظهم الله-، بمناسبة الانتهاء من تطوير وافتتاح مشروع وسط العوامية، مثمنين لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية متابعته الخاصة وحثه للجهات العاملة في المشروع بالعمل بشكل متسارع وتسليمه في الوقت المحدد.