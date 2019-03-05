شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الرياض تتسلم اعتماد CAP للمختبر الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الدواس أن ما تحقق إسهام جديد لخدمة المواطن السعودي صحيا وتحقيقا لرؤية 2030، مؤكدا أن توجيهات وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة كانت خلف ما تحقق في هذا الاعتماد، مقدما شكره وتقديره لكافة الزملاء في المختبر الإقليمي بالرياض على هذا النجاح.
من جانب آخر ثمن د. كامل بن محمد الحرشان مدير المختبر الإقليمي بالرياض جهود وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بالرياض على تقديمهما كافة الجهود للوصول لأعلى خدمة مخبرية ذات جودة عالية بما يخدم المريض، موضحا أن ما تحقق ليس نهاية المطاف بل خطوة سبقتها خطوات وتتبعها خطوات قادمة من خلال استعداد المختبر الإقليمي للحصول على اعتماد المنظمة العالمية للمواصفات ISO15189.
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