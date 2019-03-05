شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الرياض تتسلم اعتماد CAP للمختبر الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

تسلم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر بن فالح الدواس شهادة اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض «CAP» التي حققها المختبر الإقليمي وبنك الدم بمنطقة الرياض، ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا على الدعم الكبير للارتقاء بمنظومة العمل المخبرية في المملكة العربية السعودية للوصول لأعلى جودة وخدمة.

وأكد الدواس أن ما تحقق إسهام جديد لخدمة المواطن السعودي صحيا وتحقيقا لرؤية 2030، مؤكدا أن توجيهات وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة كانت خلف ما تحقق في هذا الاعتماد، مقدما شكره وتقديره لكافة الزملاء في المختبر الإقليمي بالرياض على هذا النجاح.

من جانب آخر ثمن د. كامل بن محمد الحرشان مدير المختبر الإقليمي بالرياض جهود وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بالرياض على تقديمهما كافة الجهود للوصول لأعلى خدمة مخبرية ذات جودة عالية بما يخدم المريض، موضحا أن ما تحقق ليس نهاية المطاف بل خطوة سبقتها خطوات وتتبعها خطوات قادمة من خلال استعداد المختبر الإقليمي للحصول على اعتماد المنظمة العالمية للمواصفات ISO15189.