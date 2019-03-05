شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة بالمنظار لـ «فرس» في «بيطري» جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

أجرى فريق طبي في المستشفى البيطري التعليمي التابع لكلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل في الأحساء عملية جراحية نوعية باستخدام المناظير لإزالة أكياس لمفاوية من رحم فرس عربية تعاني من العقم في عيادة تناسل الخيل بالمستشفى. وقام بإجراء العملية رئيس قسم الدراسات الإكلينيكية بكلية الطب البيطري أستاذ الخصوبة وتقنيات التناسل المساعد د. عبدالرحمن الحيدر، بمعاونة أخصائي الجراحة بالمستشفى الطبيب البيطري محمد السلمان وطالب الدراسات العليا الطبيب البيطري عمر النويس. وأوضح د. الحيدر أن العملية هي الأولى من نوعها في المستشفى البيطري التعليمي، مؤكدا أن نجاح هذا النوع من العمليات سيساهم في علاج الكثير من الحالات المشابهة في الأفراس العربية والنياق، مما يحد من الخسائر الاقتصادية للمربين ويحافظ على مواصلة الإنتاج من الإناث ذات الصفات الوراثية المرغوبة.



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