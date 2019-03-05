شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل شارع «15» في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية الخبر من إعادة تأهيل وتطوير شارع «15» من تقاطعه مع شارع الرياض حتى شارع الخبر بكلا الاتجاهين وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها. وشملت الأعمال المنفذة، الأرصفة ومواقف السيارات والسفلتة والدهان واللوحات الإرشادية، فيما يجري العمل حاليا على تشجير الشارع.



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