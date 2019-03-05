شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 100 مطعم مخالف في العمران والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية العمران التابعة لأمانة الأحساء 30 مطعما مخالفا، وأنذرت 70 مطعما لتصحيح أوضاعهم. وصادرت فرق البلدية 230 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مع تطبيق الجزاءات المقررة بحق المخالفين.



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