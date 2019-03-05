شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح «عالمي» الدفاع المدني ويدشن «كاشف الدخان» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس الإثنين، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان «سلامة الأطفال غايتنا»، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في مركز معارض الظهران إكسبو.

وكان في استقباله مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء راشد المري، ومحافظ الخبر بالنيابة عبدالله السيف وعدد من الضباط والأفراد.

وعقب عزف السلام الملكي، تجول سمو أمير المنطقة الشرقية على أرجاء المعرض والذي ضم أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياته وأركان تعريفية وتثقيفية في السلامة ودشن حملة كاشف الدخان.

ويشتمل معرض الدفاع المدني على ركن لتعليم استخدام طفاية الحريق وكذلك ركن لتجربة الأبطال يتم من خلالها ارتداء الزائر لبس رجال الإطفاء والتعرف على طرق مكافحة الحرائق، كما تجول سموه في معرض شركة أرامكو السعودية والذي قدم عرضا بتقنية حديثة عن السلامة بالمنزل، فيما قدم جناح شركة الغاز والتصنيع الأهلية رسائل توعوية عن خطر الغاز وطرق التعامل معه، كما يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات تستهدف الطفل من خلال البيت الآمن والمدرسة الآمنة تم تقديمه في معرض إيكيا، بالإضافة لتعليم طرق الإخلاء الصحيحة من خلال الترفيه وذلك بمعرض كيدزانيا، كما اشتملت المعارض المشاركة الحكومية والخاصة على تقديم رسائل توعوية تستهدف كافة فئات المجتمع.

وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد المري: إن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني يدل على اهتمامه وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين، وتوعيتهم بالمخاطر وطرق التعامل معها والتي هي من الأساسيات في جميع الأمور، مضيفا: إن الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون والفائدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع، للحد من وقوع الحوادث المختلفة وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيرا إلى أن المعرض يعد تجمعا كبيرا ومهما للمتخصصين في مجال السلامة.