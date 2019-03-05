التقديم على وظائف وزارة الصحة موقع بوابة التوظيف لعدد 5620 وظيفة للرجال والنساء

رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة 1440 من خلال موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، لشغل 5620 وظيفية بعدة تخصصات للرجال والنساء، خلال فترة التقديم التي تم الإعلان عنها، وشملت عدة مسميات وتخصصات طبية، نشر تفاصيلها بجانب العدد المطلوب في كل وظيفية على بوابة توظيف وزارة الصحة السعودية، ورابط التسجيل في تلك الوظائف.

وزارة الصحة أكدت على كون الوظائف المعلن عنها مخصصة للسعوديين فقط، وبالتالي لن يقبل أي طلبات ترد لمن يعملون بالمملكة من العمالة الوافدة، ويمكن استقبال الطلبات لشغل تلك الوظائف منذ يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019، 26 جمادي أخر 1440، ويستمر التقديم على وظائف وزارة الصحية لمدة أسبوعين، وكافة التفاصيل يمكن التعرف عليها من خلال بوابة التقديم .

رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة

بدء التسجيل في الوظائف الصحية بعدد 5620 وظيفية بعدة مسميات، ومن خلال الدخول على رابط التقديم على وظائف الصحية يمكن التعرف على عدد المناصب الشاغرة في كل تخصص، حيث يتم التعيين على الكادر الصحي، ومن بين المسميات الوظيفية المطلوبة، أخصائي تمريض، أخصائي تغذية، أخصائي أشعة، أخصائي تحاليل،أخصائي أجهزة طبية، طبيب، وطبيب مقين، وفني مختبر وغيرها.

رابط تقديم وظائف وزارة الصحة من بوابة التوظيف الإلكترونية الخاصة للوظائف، ومنها سيتم الاستعلام عن نتائج القبول وأسماء المرشحين للاختبارات التي ستحددها الجهات المسئولة عن المسابقة، وسيتم تحديد كيفية الاستعلام عن نتائج القبول وموعد ظهورها من خلال موقع وزارة الصحة الإلكتروني.