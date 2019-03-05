تقديم وظائف وزارة الصحة 1440 .. رابط بوابة توظيف وزارة الصحة للتقديم على 5620 وظيفة

موقع تقديم وظائف وزارة الصحة السعودية للعام 1440 لشغل 5620 وظيفة على الكادر الصحي للرجال والنساء، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، من خلال رابط بوابة توظيف وزارة الصحة الرسمية عبر شبكة الإنترنت، وتشمل العديد من التخصصات الوظيفية، سيتم التعرف عليها من تسجيل الدخول على بوابة التوظيف، والتعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة، والخبرات وأيضاً المؤهلات العلمية والدراسية المسموح لها التقديم على رابط بوابة التوظيف الإلكتروني.

وزارة الصحة وبعد التعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية، أعلنت عن توافر 5620 وظيفية صحية شاغرة، مخصصة للسعوديين والسعوديات، من ينطبق عليه شروط التوظيف، وتم فتحر رابط تقديم وظائف وزارة الصحة من يوم 3 مارس 2019 الجاري، وسيستمر التسجيل في الوظائف لمدة أسبوعية قادمين، وللتعرف على الوظائف الشاغرة مسمياتها سندرج رابط بوابة التوظيف بجانب المسميات المطلوبة.

موقع تقديم وظائف وزارة الصحة السعودية

ننشر أسماء التخصصات الوظيفية التي سيتم التقديم عليها لشغل الوظائف الصحية الشاغرة، من الرجال والنساء في جميع مناطق المملكة، من خلال بوابة التوظيف موقع تقديم وظائف وزارة الصحة السعودية 1440 ، ومرفق أدناة المسميات الوظيفية التي سيتم التقديم عليها.

– اخصائي تغذية علاجية رجال.

– اخصائي تمريض غير طبيب.

– اخصائي تمريض – انثى.

– تمريض عنايه مركزه اطفال.

– تمريض عناية-حديثي الولاده.

– تمريض عنايه حديثي الولاده.

– معلوماتية صحية نساء.

– اخصائيه تمريض قلب.

– اخصائي علاج نطق.

– اخصائي نطق وسمع.

– اخصائيه سمعيات.

– اخصائيه معالجه نطق نساء.

– المختبرات / امراض سريرية.

– اخصائي اطراف صناعيه رجال.

– مقيم النساء والولادة- انثى.

– اخصائيه اشعه نساء غير طبيب.

– اخصائي اشعه رجال غير طبيب.

– مقيم النساء والولادة.

– جراحة الاوعية الدموية.

– مقيم جراحة التجميل.

– اسعاف وطب طوارئ رجال.

– جراحة المخ والاعصاب.

– اخصائي اجهزة طبية نساء.

– جراحة المسالك البولية.

– اخصائي اجهزه طبيه.

– اخصائي اجهزه طبيه رجال.

– مقيم جراحه اطفال.

– مقيم جراحه قلب.

– مقيم الباطنة-غدد صماء-ذكر.

– مقيم طب الاسرة.

– مقيم الباطنة-غدد صماء-أنثى.

– مقيم طب الاعصاب.

– الباطنة-عناية مركزة – ذكر.

– مقيم طب وجراحة العظام.

– الباطنة-عناية مركزة- أنثى.

– مقيم طب وجراحة العيون.

– مقيم الباطنة-صدرية – أنثى.

– طبيب مقيم عام- أنثى.

– طبيب مقيم عام- ذكر.

– طبيب مقيم عام – انثى.

– مقيم حديثي الولادة- انثى.

– مقيم مختبر -ذكر.

– مقيم مختبر.

– مقيم مكافحة العدوى.

– مقيم اورام.

– مقيم الباطنة العامة – ذكر.

– مقيم الباطنة العامة – انثى.

– اخصائي علاج طبيعي رجال.

– اخصائيه تخدير نساء غير طبيب.

– اخصائي تمريض رجال غير طبيب.

– اخصائيه تمريض نساء غير طبيب.

– اخصائي علاج تنفسي نساء.

– اخصائي مختبر رجال.

– اخصائيه مختبر نساءغير طبيب.

– اخصائي مختبررجال غير طبيب.

– اخصائيه علاج طبيعي نساء.

– اخصائي علاج نووي رجال.

– طبيب مقيم الباطنة جهاز هضمي.

– مقيم الباطنة – جهاز هضمي.

– طبيب مقيم الباطنة / أورام.

– مقيم الانف والاذن والحنجرة.

– مقيم الامراض الجلدية.

– مقيم الاطفال / قلب.

– مقيم الاطفال عناية مركزة.

– مقيم الاطفال عناية مركزة.

– مقيم الاطفال -عناية مركزة.

– مقيم أطفال- حديثي ولادة.

– مقيم الاطفال حديثي الولادة.

– مقيم اطفال- حديثي الولادة.

– طبيب مقيم الاطفال – جراحة.

– طبيب مقيم الاطفال – انثى.

– طبيب مقيم الاطفال – ذكر.

– طبيب.

– فني مختبر – سحب دم.

– فني مختبر – سحب دم – انثى.

– فني تعقيم.

– فني تعقيم – انثى.

– اخصائي علاج تنفسي رجال.

– اخصائي مختبر نساء غير طبيب.

– اخصائي تخدير رجال غير طبيب.

– اخصائي معالجه نطق رجال.

– اخصائي معالجه سمع نساء.

– اخصائي معالجه سمع رجال.

– اخصائي قبالة نساء غير طبيب.

– اخصائي فيزياء طبيه نساء.

– مقيم الباطنة/قلب.

– اخصائي فيزياء طبيه رجال.

– مقيم الباطنة/كلى.

– اخصائي عمليات رجال.

– مقيم التاهيل الطبي.

– اخصائي علاج وظيفي نساء.

– اخصائي علاج وظيفي رجال.

– مقيم التخدير.

– اخصائي جودة صحية نساء.

– مقيم الجراحة العامة.

– اخصائي تغذية علاجية نساء.

– مقيم الرعاية المنزلية.

– اخصائي تغذيه رجال غير طبيب.

– اخصائيه تصوير طبقي نساء.

– مقيم الطب النفسي.

– اخصائي تصوير طبقي رجال.

– اخصائي تثقيف صحي نساء.

– مقيم الطوارئ.

– اخصائي تثقيف صحي رجال.

– اخصائيه بصريات نساء.

– اسعاف وطب طوارئ نساء.

– تمريض غير طبيب عنايه مركزه.

بوابة توظيف وزارة الصحة

عدد الوظائف الشاغرة في كل مسمى وظفي يمن التعرف عليه من خلال تسجيل الدخول في بوابة توظيف وزارة الصحة والتعليمات الخاصة بالقبول ستكون موضحة، لمن يريد التسجيل خلال فترة التقديم الإلكتروني.