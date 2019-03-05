، والد الطفلة ذات اليد المحترقة في مدرسة بالرياض يطالب بتعويضه ،

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أكد محمد الجهني، والد الطفلة كندة التي تعرضت لحروق، حصول تأخُّر في الإسعافات الأولية لها، واعتبر ذلك تساهلاً وإهمالاً من المدرسة.
وقال في مداخلته مع برنامج معالي المواطن أمس إن ابنته تعرضت للحرق قبل أسبوعين في إحدى المدارس العالمية بالرياض، وذلك عندما أرادت شرب المياه من برادة المدرسة التي يوجد بها ماء حار وبارد.
وأشار إلى أن ابنته بالخطأ ضغطت بيدها اليسرى على جانب المياه الحارة التي انسكبت عليها؛ فأُصيبت بحروق من الدرجة الثانية.
مضيفًا: بعد إسعافها بالمستشفى تعرضت لمضاعفات، أدت لتنويمها ليلتَيْن بسبب السخونة والآلام.
وناشد المسؤولين في تعليم الرياض الإسراع بإيقاع العقوبات والإجراءات الصارمة على المدرسة، وتعويضه عن علاج ابنته التي دخلت المدرسة بيد سليمة، وخرجت منها بيد محترقة من الدرجة الثانية، قد تؤثر عليها نفسيًّا.
وكانت الطفلة كندة البالغة من العمر أربع سنوات وسبعة أشهر قد تعرضت لحروق بالغة داخل فناء مدرسة ابتدائية في الرياض. والأسوأ في الحادثة - بحسب مقدم البرنامج علي العلياني- أن معلمة الطفلة لم تسمح لها بالخروج من المدرسة، أو نقلها من المستشفى حتى حضور ولي الأمر شخصيًّا.
والد الطفلة ذات اليد المحترقة في مدرسة بالرياض يطالب بتعويضهعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-03-05
أكد محمد الجهني، والد الطفلة كندة التي تعرضت لحروق، حصول تأخُّر في الإسعافات الأولية لها، واعتبر ذلك تساهلاً وإهمالاً من المدرسة.
وقال في مداخلته مع برنامج معالي المواطن أمس إن ابنته تعرضت للحرق قبل أسبوعين في إحدى المدارس العالمية بالرياض، وذلك عندما أرادت شرب المياه من برادة المدرسة التي يوجد بها ماء حار وبارد.
وأشار إلى أن ابنته بالخطأ ضغطت بيدها اليسرى على جانب المياه الحارة التي انسكبت عليها؛ فأُصيبت بحروق من الدرجة الثانية.
مضيفًا: بعد إسعافها بالمستشفى تعرضت لمضاعفات، أدت لتنويمها ليلتَيْن بسبب السخونة والآلام.
وناشد المسؤولين في تعليم الرياض الإسراع بإيقاع العقوبات والإجراءات الصارمة على المدرسة، وتعويضه عن علاج ابنته التي دخلت المدرسة بيد سليمة، وخرجت منها بيد محترقة من الدرجة الثانية، قد تؤثر عليها نفسيًّا.
وكانت الطفلة كندة البالغة من العمر أربع سنوات وسبعة أشهر قد تعرضت لحروق بالغة داخل فناء مدرسة ابتدائية في الرياض. والأسوأ في الحادثة - بحسب مقدم البرنامج علي العلياني- أن معلمة الطفلة لم تسمح لها بالخروج من المدرسة، أو نقلها من المستشفى حتى حضور ولي الأمر شخصيًّا.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
01:57 AM
ناشد مسؤولي التعليم الإسراع بإيقاع العقوبات والإجراءات الصارمة
أكد محمد الجهني، والد الطفلة كندة التي تعرضت لحروق، حصول تأخُّر في الإسعافات الأولية لها، واعتبر ذلك تساهلاً وإهمالاً من المدرسة.
وقال في مداخلته مع برنامج معالي المواطن أمس إن ابنته تعرضت للحرق قبل أسبوعين في إحدى المدارس العالمية بالرياض، وذلك عندما أرادت شرب المياه من برادة المدرسة التي يوجد بها ماء حار وبارد.
وأشار إلى أن ابنته بالخطأ ضغطت بيدها اليسرى على جانب المياه الحارة التي انسكبت عليها؛ فأُصيبت بحروق من الدرجة الثانية.
مضيفًا: بعد إسعافها بالمستشفى تعرضت لمضاعفات، أدت لتنويمها ليلتَيْن بسبب السخونة والآلام.
وناشد المسؤولين في تعليم الرياض الإسراع بإيقاع العقوبات والإجراءات الصارمة على المدرسة، وتعويضه عن علاج ابنته التي دخلت المدرسة بيد سليمة، وخرجت منها بيد محترقة من الدرجة الثانية، قد تؤثر عليها نفسيًّا.
وكانت الطفلة كندة البالغة من العمر أربع سنوات وسبعة أشهر قد تعرضت لحروق بالغة داخل فناء مدرسة ابتدائية في الرياض. والأسوأ في الحادثة - بحسب مقدم البرنامج علي العلياني- أن معلمة الطفلة لم تسمح لها بالخروج من المدرسة، أو نقلها من المستشفى حتى حضور ولي الأمر شخصيًّا.
، والد الطفلة ذات اليد المحترقة في مدرسة بالرياض يطالب بتعويضه ،
المصدر : الخليج 365
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