، 8 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد.. أمطار رعدية وأتربة تحد من الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر معظم الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة، شملت مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية والشرقية والجوف ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة تبوك تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة تبوك وشرما وضبا والوجه، وتمتد للديسة والمعظم والقليبة وتيماء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة العلاء والأجزاء الشمالية من المنطقة، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وأصدرت تنبيهًا آخر لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بما يحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية ومهد الذهب، وتشمل الطريق الواصل لمنطقة حائل والقصيم. وتبدأ الحالة الساعة الـ15.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّهت منطقة الجوف بأنها تشهد حالة مماثلة من هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة طبرجل والقريات، وتمتد إلى الجوف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك نبهت "الأرصاد" منطقة نجران بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة شرورة، وتبدأ الساعة الـ15.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن منطقة الرياض تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بما يحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الدواسر، وتمتد إلى الرياض والدوادمي والخرج والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والأحساء والطريق الواصل إلى الرياض والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ13.00 ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة وتربة وظلم ورنية والمويه، وتشمل الأجزاء الشرقية من المنطقة. وتبدأ الحالة الساعة الـ13.00 ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.

كما أصدرت تنبيهًا لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة طريف، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.