، مؤسسة الثنيان الخيرية تزور "بر القنفذة" لتنقل تجاربها إلى جمعيات المملكة ،

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استقبلت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة مساء أمس الاثنين، رجل الأعمال أحمد صالح الثنيان، وبرفقته عوض الله الصبحي مدير إدارة المستودع الخيري بمحافظة بدر.
وكان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقنفذة الدكتور حامد الفقيه، وبعض أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، وتأتي هذه الزيارة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الجمعية ومؤسسة الثنيان الخيرية.
وأوضح أمين عام جمعية البر بالقنفذة أحمد الخميسي لـ"الخليج 365"، أن الجمعية بالشراكة مع المؤسسة، تسعى إلى نشر تجربة الجمعية وعرضها على عدد من الجمعيات الخيرية بالمملكة بهدف تطوير العمل الخيري.
وأضاف "الخميسي" بأن الوفد تجوّل في أقسام الجمعية وشاهد تجربة الجمعية في تحسين بيئة العمل، واستمع الوفد المرافق لمؤسسة الثنيان الخيرية عن مجالات عمل الجمعية وعن جهودها المتواصلة التي تنامت حتى تُوجت بحصولها على شهادة الإيزو العالمية كأول جمعية على مستوى منطقة مكة المكرمة وثاني جمعية على مستوى المملكة.
وأردف "الخميسي" بأن الوفد اطّلع على تجربة الجمعية في تنفيذ مشروع طموح وتجربة الجمعية في التحول الرقمي عبر برنامج رافد الإلكتروني والذي أطلقته في نهاية عام 2018م.
واختتم "الخميسي" تصريحه بأن الوفد المرافق للزيارة أعرب عن سعادته بما شاهد من برامج تقدم للمستفيد من خدمات الجمعية والعمل الاحترافي في إدارة برامج الجمعية واستخدام التقنية لتجويد تقديم الخدمة.
مؤسسة الثنيان الخيرية تزور "بر القنفذة" لتنقل تجاربها إلى جمعيات المملكةسلطان السهيمي الخليج 365 2019-03-05
استقبلت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة مساء أمس الاثنين، رجل الأعمال أحمد صالح الثنيان، وبرفقته عوض الله الصبحي مدير إدارة المستودع الخيري بمحافظة بدر.
وكان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقنفذة الدكتور حامد الفقيه، وبعض أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، وتأتي هذه الزيارة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الجمعية ومؤسسة الثنيان الخيرية.
وأوضح أمين عام جمعية البر بالقنفذة أحمد الخميسي لـ"الخليج 365"، أن الجمعية بالشراكة مع المؤسسة، تسعى إلى نشر تجربة الجمعية وعرضها على عدد من الجمعيات الخيرية بالمملكة بهدف تطوير العمل الخيري.
وأضاف "الخميسي" بأن الوفد تجوّل في أقسام الجمعية وشاهد تجربة الجمعية في تحسين بيئة العمل، واستمع الوفد المرافق لمؤسسة الثنيان الخيرية عن مجالات عمل الجمعية وعن جهودها المتواصلة التي تنامت حتى تُوجت بحصولها على شهادة الإيزو العالمية كأول جمعية على مستوى منطقة مكة المكرمة وثاني جمعية على مستوى المملكة.
وأردف "الخميسي" بأن الوفد اطّلع على تجربة الجمعية في تنفيذ مشروع طموح وتجربة الجمعية في التحول الرقمي عبر برنامج رافد الإلكتروني والذي أطلقته في نهاية عام 2018م.
واختتم "الخميسي" تصريحه بأن الوفد المرافق للزيارة أعرب عن سعادته بما شاهد من برامج تقدم للمستفيد من خدمات الجمعية والعمل الاحترافي في إدارة برامج الجمعية واستخدام التقنية لتجويد تقديم الخدمة.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
12:45 AM
الوفد اطلع على خبرات الجمعية في التحول الرقمي عبر برنامج رافد الإلكتروني
استقبلت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة مساء أمس الاثنين، رجل الأعمال أحمد صالح الثنيان، وبرفقته عوض الله الصبحي مدير إدارة المستودع الخيري بمحافظة بدر.
وكان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقنفذة الدكتور حامد الفقيه، وبعض أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، وتأتي هذه الزيارة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الجمعية ومؤسسة الثنيان الخيرية.
وأوضح أمين عام جمعية البر بالقنفذة أحمد الخميسي لـ"الخليج 365"، أن الجمعية بالشراكة مع المؤسسة، تسعى إلى نشر تجربة الجمعية وعرضها على عدد من الجمعيات الخيرية بالمملكة بهدف تطوير العمل الخيري.
وأضاف "الخميسي" بأن الوفد تجوّل في أقسام الجمعية وشاهد تجربة الجمعية في تحسين بيئة العمل، واستمع الوفد المرافق لمؤسسة الثنيان الخيرية عن مجالات عمل الجمعية وعن جهودها المتواصلة التي تنامت حتى تُوجت بحصولها على شهادة الإيزو العالمية كأول جمعية على مستوى منطقة مكة المكرمة وثاني جمعية على مستوى المملكة.
وأردف "الخميسي" بأن الوفد اطّلع على تجربة الجمعية في تنفيذ مشروع طموح وتجربة الجمعية في التحول الرقمي عبر برنامج رافد الإلكتروني والذي أطلقته في نهاية عام 2018م.
واختتم "الخميسي" تصريحه بأن الوفد المرافق للزيارة أعرب عن سعادته بما شاهد من برامج تقدم للمستفيد من خدمات الجمعية والعمل الاحترافي في إدارة برامج الجمعية واستخدام التقنية لتجويد تقديم الخدمة.
، مؤسسة الثنيان الخيرية تزور "بر القنفذة" لتنقل تجاربها إلى جمعيات المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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