كشفت عوامل الطبيعة عن تلاعب مقاول في تشييد سور إحدى المقابر بقرية وادي الرباح التابعة لمحافظة أبوعريش، رغم أنه لم يمضِ على إقامته سوى ست سنوات فقط.
وقال السكان: زحف الرمال نتيجة للرياح كشف عن عدم وجود حفرية وقواعد، إضافة إلى ضعف كبير في الأساسات. وتساءلوا: لماذا لم تقم البلدية بدورها الرقابي أثناء مراحل تنفيذ المشروع؟ وأضافوا: البلدية أحضرت الشيول، يوم أمس، وقامت بالدفن في محاولة لإصلاح الخلل، ولكن ذلك جاء بعد دخول الكلاب والحيوانات الضالة إلى داخل المقبرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور:الرياح تكشف عن تلاعب مقاول أثناء تشييد سور “مقبرة” في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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