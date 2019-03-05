بالفيديو: فتاة تثير الجدل.. تحمل “ساطور” في سيارة أجرة!

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فتاة تنزل من سيارة أجرة وتحمل في يدها ساطوراً. وكشف الفيديو الذي تم تصويره على أحد الطرق الرئيسية وقيل إنه في السعودية، شاب يشتبك مع آخر ثم يتجه نحو سيارة أجرة لإنزال فتاة من داخل السيارة، ليتبين بعد ذلك أن الفتاة تحمل ساطوراً في يدها.

ولم يتبين في الفيديو السبب في حمل الفتاة لـ”الساطور”، ولكن المقطع أثار حالة من الجدل بين رواد موقع “تويتر”، حيث علقت إحدى المغردات قائلة: “ليش وش عندها حاملة ساطور خايفة من التحرش!”. بينما علقت سلسبيل قائلة: “ساطور مرة وحدة مش غلط!”، أما المغردة غالية فاكتفت بالقول: “وحوش”.