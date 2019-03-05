“الشورى” يطالب بالتأكد من وجود اللوحات الإرشادية الكافية قبل قيد المخالفة وإتاحة تقديم...

طالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بالتأكد من وجود اللوحات الإرشادية الكافية قبل قيد المخالفة مع إتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات إلكترونياً. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم (الإثنين) التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1438 / 1439هـ في جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، والتي دعا فيها الوزارة إلى العمل على ظهور إحداثيات المتصل على أرقام عمليات الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمن الطرق.

وثمّن المجلس الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والخدمات المقدمة من مختلف قطاعاتها والتي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر، لافتاً النظر إلى أبرز ما تضمنه قرار مجلس الشورى بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الداخلية. وأكد المجلس على أهمية دور رجال الأمن في الحفاظ على الأمن في الوطن وذلك من خلال رفع كفاءتهم وتأهيلهم وتجهيزهم بأحدث الطرق والوسائل، ليؤدوا مهامهم باحترافية.